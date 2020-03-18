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Происшествия

Начальника отдела полиции Нижнего Новгорода отправили под домашний арест

23 марта 2020 10:09  [83] Происшествия

Начальника отдела полиции Нижнего Новгорода отправили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе судов (ОПС) общей юрисдикции Нижегородской области.

Московский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство следствия и постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на период расследования преступления с 21 марта по 18 мая 2020 года. Обвинения предъявлены по ч.3 ст. 286 УК РФ ("превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий").

Ранее сообщалось, что полицейского подозревают в том, что он отпустил задержанного и уничтожил улики по преступлению. Речь идет о начальнике отдела полиции №4 Алексее Бокове.

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