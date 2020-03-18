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Общество

Семь светофоров не работают в Нижнем Новгороде

23 марта 2020 10:39  [2] Общество

Семь светофоров не работают в Нижнем Новгороде 23 марта 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Речь идет о следующих участках:
- перекресток ул. Алексеевской и пер. Холодного;
- остановка Украинская на Комсомольском шоссе;
- ул. Дачная в районе остановки;
- ул. Верхнепечерская в районе дома №5;
- перекресток ул. Верхнепечерской и Композитора Кастьянова;
- перекресток пр.Бусыгина и ул. Львовской;
- перекресток пр.Бусыгина и ул. Героя Васильева.

Как уточнили в Центре в первом случае, в центре города, отключение светофора связано с техническим обслуживанием, в следующих четырех - с прекращением электроснабжения до 17:00, в оставшихся двух — с прекращением электроснабжения до 15:00.

Напомним, работу светофоров на ул.Бурнаковской изменили для снижения пробок.

В марте этого года режим работы еще двух светофоров также изменился: разрешающий сигнал светофора по улице Адмирала Нахимова увеличен на 5 секунд (на пересечении улиц Глеба Успенского и Адмирала Нахимова). Также на 13 секунд увеличен разрешающий сигнал светофора по улице Генерала Ивлиева (на пересечении улиц Героя Быкова и Генерала Ивлиева).

Ранее "Зеленую волну" светофоров создали на улице Ванеева и пр.Гагарина. Работу светофоров на двух нижегородских перекрестках по направлению ул.Черняховского - ул.Ярошенко - ул.Героя Рябцева изменили также для снижения пробок.

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