Нижегородка взыскала с администрации 60 тысяч рублей за падение на остановке. Об этом сообщили в объединённой пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 23 марта 2020 года.
Женщина обратилась в суд с иском о взыскании материального ущерба и морального вреда. Она сообщила, что упала на остановке, где был гололед. Участок не был посыпан песком. В результате падения она получила закрытый перелом обеих лодыжек правой голени со смещением.
Нижегородским районным судом с администрации Нижнего Новгорода взыскано почти 60 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.
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