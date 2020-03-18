Нижегородка взыскала с администрации 60 тысяч рублей за падение на остановке Происшествия

Нижегородка взыскала с администрации 60 тысяч рублей за падение на остановке. Об этом сообщили в объединённой пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 23 марта 2020 года.

Женщина обратилась в суд с иском о взыскании материального ущерба и морального вреда. Она сообщила, что упала на остановке, где был гололед. Участок не был посыпан песком. В результате падения она получила закрытый перелом обеих лодыжек правой голени со смещением.

Нижегородским районным судом с администрации Нижнего Новгорода взыскано почти 60 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.