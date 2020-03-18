Достопримечательности Нижнего Новгорода подсветят синим цветом в знак поддержки людей с аутизмом Общество

Достопримечательности Нижнего Новгорода подсветят синим цветом в знак поддержки людей с аутизмом 2 апреля 2020 года. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в этом году Нижний Новгород впервые присоединится к акции "Зажги синим!".

Нижегородский кремль, стадион "Нижний Новгород", телебашня, Ярмарка и здание бывшей фабрики "Маяк" с 19:00 будут подсвечены - в знак принятия и поддержки особенных людей.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма был установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2008 году. Акция "Зажги синим" проводится ежегодно в разных городах мира. Великие пирамиды в Гизе, оперный театр в Сиднее, статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, небоскребы в Нью-Йорке, Пизанская башня и другие знаменитые достопримечательности подсвечивают синим цветом в знак солидарности и поддержки людей с аутизмом.

Российские города тоже поддержали инициативу и приняли участие в акции "Зажги синим" впервые в 2013 году. Москва проводит акцию пятый год подряд. Дома на Новом Арбате подсвечиваются ярко синим цветом в знак того, что мир принимает людей с особенностями развития и нарушением коммуникации.

Синий - официальный цвет неправительственной организации по защите прав людей с аутизмом Autism Speaks, которая придумала эту акцию. Также синий является цветом индиго, цветом особенного восприятия мира.



Напомним, в апреле 2019 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров предложил создать в Приволжском федеральном округе новый общественный проект, направленный на максимально раннее выявление и сопровождение людей с особенностями ментального развития. Будет создан окружной центр реабилитации людей с особенностями ментального развития.