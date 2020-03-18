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Общество

Водоканал призывает нижегородцев переходить на дистанционное обслуживание

24 марта 2020 17:14  [101] Общество

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и введением режима повышенной готовности АО "Нижегородский водоканал" рекомендует абонентам воспользоваться услугами Центра по работе с абонентами дистанционно.

Директор по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Николай Смирнов отмечает, что в настоящее время большинство вопросов можно решить без очного посещения центров обслуживания.

В Центр по работе с абонентами можно обратиться по телефону 8(831)233-99-99 пн-чт с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00, либо через электронную почту cra@vodokanal-nn.ru, либо почтовым отправлением по адресу: 603138, г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, 21А. Центр по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал".

В водоканале отметили, что подача заявлений таким образом не приведет к увеличению сроков рассмотрения, а наоборот, поможет сократить время на обработку обращений. При этом Центр по работе с абонентами продолжит работать в штатном режиме.

Для передачи показаний счетчиков холодной воды можно зайти на сайт ООО "Центр-СБК" www.bcnn.ru, через Сбербанк-онлайн, через личный кабинет на сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), а также по телефонам абонентской службы ООО "Центр-СБК" 262-19-20 для жителей Автозаводского, Ленинского, Сормовского, Приокского районов, 262-19-10 для жителей Канавинского, Московского, Нижегородского и Советского районов.

Оплатить квитанцию, изготовленную ООО "Центр-СБК", собственники жилых помещений могут также несколькими способами. Без комиссии это можно сделать через устройства самообслуживания Сбербанка, Саровбизнесбанка, интернет-сервисы и мобильное приложение Сбербанка, Саров-бизнесбанка, ВТБ, через автоплатеж Сбербанка по картам МИР и международных платёжных систем. По тарифам банков и платежных систем можно произвести оплату через банки Тинькофф, Альфа-банк, Почта-Банк, Промсвязьбанк, ВТБ, УралСибБанк, Новикомбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Открытие, АкБарсБанк и другие, платежи on-line и личный кабинет на сайте ООО "Центр-СБК", терминалы магазинов "Связной" и "Евросеть", платежную систему А-3, интернет-портал Почты России, а также с использованием других видов платежных систем.

Передать показания приборов учета холодной воды по нежилым помещениям можно через личный кабинет на сайте Нижегородского водоканала, по электронной почте pokazanie@vodokanal-nn.ru, по телефону 233-99-99. При этом в информации необходимо указать наименование и номер договора, район (либо адрес объекта), Ф.И.О. лица, отправившего показания, контактный телефон и сами показания счетчиков.

Собственники нежилых помещений могут оплатить услуги безналичным расчетом по реквизитам, указанным в договоре, с помощью устройств самообслуживания Сбербанка, интернет-сервисов и мобильного приложения Сбербанка.

Вся необходимая информация о порядке подачи документов, сроках выполнения услуг, формах заявок/заявлений, а также перечень документов, необходимых для получения услуг, оказываемых Центром по работе с абонентами, размещена на официальном сайте АО "Нижегородский водоканал" www.vodokanal-nn.ru в разделе "Абонентам".

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