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Происшествия

Полицейские разыскивают водителя-участника ДТП с рейсовым автобусом в Нижнем Новгороде

25 марта 2020 09:10  [63] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Полицейские разыскивают водителя-участника ДТП с рейсовым автобусом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области

По предварительным данным, 24 марта 2020 года около 20:45 водитель иномарки, следовавший по Сормовскому шоссе, совершил столкновение с рейсовым междугородним автобусом. Пассажиры ехали из Балахны в Нижний Новгород.

В результате столкновения автобус съехал с проезжей части и врезался в столб. За медицинской помощью обратились 6 пассажиров общественного транспорта.

Водитель иномарки с места происшествия скрылся.

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

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