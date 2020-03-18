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Полицейские разыскивают водителя-участника ДТП с рейсовым автобусом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области
По предварительным данным, 24 марта 2020 года около 20:45 водитель иномарки, следовавший по Сормовскому шоссе, совершил столкновение с рейсовым междугородним автобусом. Пассажиры ехали из Балахны в Нижний Новгород.
В результате столкновения автобус съехал с проезжей части и врезался в столб. За медицинской помощью обратились 6 пассажиров общественного транспорта.
Водитель иномарки с места происшествия скрылся.
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