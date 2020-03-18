Роспотребнадзор обратился с иском о принудительной госпитализации двух нижегородцев из-за коронавируса Общество

Сотрудники управления Роспотребнадзора по региону обратились с иском в Приокский районный суд о принудительной госпитализации двух нижегородцев из-за коронавируса. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Как следует из административных исков, 7 марта мужчина вернулся в Россию из-за рубежа, 18 марта он был госпитализирован в инфекционную больницу № 2, где по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Вместе с мужчиной живут его жена и отец, которые контактировали с больным. При этом, они отказываются от госпитализации в добровольном порядке.

Судебное заседание было назначено на сегодня, 25 марта. С учетом карантинных мероприятий доступ в суд ограничен.

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин призвал вернувшихся из-за рубежа нижегородцев получать больничный дистанционно.

Напомним, главный эпидемиолог России назвал срок снижения активности коронавируса. В Нижегородском регионе, по состоянию на конец прошлой недели, было зарегистрировано 7 случаев заболевания коронавирусом.