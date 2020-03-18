Украшавшая Нижний Новгород к Новому году компания пытается взыскать с города 10 млн рублей Бизнес

Украшавшая Нижний Новгород к Новому году компания пытается взыскать с города 10,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Нижегородской области.

ООО "Композиция" из Санкт-Петербурга подала иск к МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" Нижнего Новгорода.

Иск принят к производству 23 марта, заседание назначено на 12 мая этого года.

Ранее администрацией Нижнего Новгорода и Городским центром градостроительства и архитектуры был подан иск на 45 млн рублей к ООО "Композиция". Под Новый год компания занималась украшением Нижнего Новгорода к новогодним праздникам. На торгах компания снизила начальную максимальную цену контракта и предложила свои услуги за 10,5 млн рублей. Согласно документам, в удовлетворении иска на 45 млн рублей судом администрации было отказано.