Нижегородку принудительно отправили на карантин по коронавирусу Общество

Нижегородку принудительно отправили на карантин по коронавирусу. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Судом установлено, что мужчина 1962 г.р. прибыл в Россию из-за рубежа 7 марта, был госпитализирован (в больницу № 2) 18 марта, у него был подтвержден коронавирус 19 марта.

Его супруга 1965 г.р. жила вместе с мужчиной в одной квартире. Таким образом, она является контактным лицом с больным коронавирусной инфекцией и может также являться носителями опасного заболевания. Между тем, она отказывается от госпитализации в добровольном порядке.

Решением Приокского районного суда 25 марта административные исковые требования управления Роспотребнадзора по Нижегородской области о принудительном помещении в больницу № 9 удовлетворены. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

В управлении Роспотребнадзора отметили, что в группе риска по новой коронавирусной инфекции находятся люди с хроническими заболеваниями, люди старше 60 лет. Один из родственников заболевшего 1937 г.р. попадает в группу риска с учетом имеющихся возрастных сопутствующих заболеваний.

Напомним, инфекционисты советуют при заболевании не ходить в больницу, а вызвать врача на дом.