Нижегородский роддом № 1 погасил долг в размере более 3 млн рублей Общество

Нижегородский роддом № 1 погасил долг в размере более 3 млн рублей. Об этом сообщили в областной прокуратуре 26 марта 2020 года.

Проверкой прокуратуры Нижегородского района установлено, что учреждение заключило государственные контракты на поставку медицинских препаратов, продуктов питания и техническое обслуживание.

Хозяйствующие субъекты свои обязательства выполнили, однако оплату в размере более 3 млн рублей не получили.

Прокурор внес представление главному врачу роддома, по результатам рассмотрения которого права предпринимателей восстановлены. Задолженность по исполненным государственным контрактам погашена в полном объеме.

В августе прошлого года сообщалось, что долги роддома № 1 по госконтрактам превысили 1 млн рублей. Главному врачу учреждения также было внесено представление.