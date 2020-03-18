"ТНС энерго НН" приостанавливает работу Общество

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и указом президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", отделения и участки ПАО "ТНС энерго НН" в период с субботы 28 марта по пятницу 3 апреля приостанавливают очное обслуживание потребителей электроэнергии.

В компании обратили внимание, что Единый контактный центр продолжит принимать звонки с понедельника по пятницу (с 30 марта по 3 апреля) с 9:00 до 19:00 по телефону 8 (831) 233-09-70. Автоматические сервисы по приему показаний и платежей будут работать круглосуточно.

Энергоснабжение клиентов ПАО "ТНС энерго НН" будет осуществляться в штатном режиме.

В этот же период гарантирующий поставщик не будет ограничивать энергоснабжение абонентов с накопленной задолженностью за потребленный энергоресурс.

Оплатить задолженность можно дистанционными способами:

на сайте nn.tns-e.ru;

в мобильном приложении для iOS или Android;

через Сбербанк Онлайн;

через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков.

В случае возникновения аварийной ситуации — при отключении электроэнергии — клиенты ПАО "ТНС энерго НН" могут обратиться:

При аварии внутри дома или квартире — в управляющую компанию, которая обслуживает многоквартирный дом.

При аварийной ситуации в квартале, районе или населенном пункте — на горячую линию ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 8-800-50-50-115 или +7(920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber, по телефонам РЭС Нижегородской области или в сетевую организацию, которая осуществляет энергоснабжение многоквартирного или частного дома.