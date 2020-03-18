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Общество

Здание бывшего детсада в Нижнем Новгороде передают епархии

27 марта 2020 15:49  [454] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Заброшенное здание бывшего детсада в Нижнем Новгороде передают епархии. Депутаты городской Думы поддержали это предложение.

Решение о включении двухэтажного нежилого здания на улице Поющева,13А в Автозаводском районе в перечень объектов муниципального имущества, которые администрация города вправе передать по договору безвозмездного пользования, было принято в ходе заочного голосования с применением опросного листа.

Ранее Нижегородская епархия обратилась в администрацию города с предложением провести капитальный ремонт здания и благоустроить прилегающую территорию. Объект планируется использовать для религиозного воспитания, благотворительной и культурно-просветительской деятельности.

Тогда депутаты обратили внимание, что земельный участок под зданием может быть использован под строительство другого социального объекта, так как он находится внутри жилого района. Они сделали соответствующий запрос в районную администрацию и департамент архитектуры. Однако, в итоге приняли решение в пользу епархии, а не жителей этого микрорайона.

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