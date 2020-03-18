Последние новости рубрики Общество
30 марта 2020 11:36  [1] Нижегородцы вновь фиктивно поставили на учет 17 иностранцев
30 марта 2020 11:18  [39] ГИБДД Нижегородской области вводит мораторий на прием экзаменов
30 марта 2020 10:50  [101] Сезонные электрички запускают в Нижегородской области с 4 апреля
30 марта 2020 10:34  [342] "Горячая линия" по призыву в армию пройдет в Нижнем Новгороде с 1 апреля по 15 июля
30 марта 2020 10:10  [163] Сотрудники администрации Кстовского района допустили нарушения при регистрации жилых домов
30 марта 2020 09:32  [312] "В Нижегородской области увеличивается выпуск медицинского оборудования", - Глеб Никитин
30 марта 2020 01:56  [4888] Потепление до +12° ожидает нижегородцев в понедельник перед заморозками и метелью
29 марта 2020 16:10  [1410] Музей под открытым небом хотят сделать из ул.Кожевенной
29 марта 2020 15:20  [1270] "Стригино" принял последний в условиях карантина международный рейс
29 марта 2020 15:10  [1301] Глеб Никитин поблагодарил за работу сотрудников экстренных служб и правоохранителей
Общество

Нижегородцы вновь фиктивно поставили на учет 17 иностранцев

30 марта 2020 11:36  [1] Общество

Нижегородцы фиктивно поставили на учет 17 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 30 марта 2020 года.

Полицейские задержали двух безработных 52-летнего мужчину и 23-летнюю девушку, которые фиктивно поставили на миграционный учет 12 иностранных граждан в квартирах домов по улицам Веденяпина и Дьяконова в Автозаводском районе. Они заранее знали, что мигранты по указанным адресам не будут.

По данном фактам возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). Мужчина и девушка теперь под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

Ранее, двое жителей Нижегородской области фиктивно поставили на учет 17 иностранцев.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Мебельный базар-с февраля 2020
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph