Нижегородцы вновь фиктивно поставили на учет 17 иностранцев

Нижегородцы фиктивно поставили на учет 17 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 30 марта 2020 года.
Полицейские задержали двух безработных 52-летнего мужчину и 23-летнюю девушку, которые фиктивно поставили на миграционный учет 12 иностранных граждан в квартирах домов по улицам Веденяпина и Дьяконова в Автозаводском районе. Они заранее знали, что мигранты по указанным адресам не будут.
По данном фактам возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). Мужчина и девушка теперь под подпиской о невыезде. Ведется следствие.
Ранее, двое жителей Нижегородской области фиктивно поставили на учет 17 иностранцев.
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