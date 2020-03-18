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Общество

Глеб Никитин присоединится к международной акции "Зажги синим"

30 марта 2020 13:07  [34] Общество

Фото: организаторы акции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин присоединится к международной акции поддержки людей с аутизмом "Зажги синим". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Акция пройдет по всему миру 2 апреля 2020 года. В этом году Нижний Новгород впервые в ней участвует.

Нижегородский кремль, стадион "Нижний Новгород", телебашня, Ярмарка и здание бывшей фабрики "Маяк" будут подсвечены с 19:00 – в знак принятия и поддержки особенных людей.

СПРАВКА:

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма был установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2008 году. Акция "Зажги синим" проводится ежегодно в разных городах мира. Великие пирамиды в Гизе, оперный театр в Сиднее, статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, небоскребы в Нью-Йорке, Пизанская башня и другие знаменитые достопримечательности подсвечивают синим цветом в знак солидарности и поддержки людей с аутизмом.

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