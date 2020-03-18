Капремонт завершен в поликлинике Приокского района Общество

Фото: правительство Нижегородской области

В городской поликлинике №1 Приокского района завершен капитальный ремонт. На эти цели из областного бюджета было выделено более 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона 31 марта 2020 года.

В ходе капитального ремонта входная группа адаптирована для маломобильных пациентов, создано отдельное картохранилище, организован call-центр и отремонтированы хирургические кабинеты. Также в учреждении проведены работы по текущему ремонту электропроводки, контейнерной площадки, заменены противопожарные двери складских помещений.

Лечебное учреждение дооснащено новейшим высокотехнологичным медицинским оборудованием. Уже работает цифровой маммограф и новые аппараты гастроскопии и колоноскопии. Оборудование поступило в рамках национального проекта "Здравоохранение", направленного на раннюю диагностику и излечение от опасных для жизни заболеваний.

В рамках программы "Доступная среда" в поликлинике открыто "окно" для инвалидов-колясочников, реконструирован пандус. Также для удобства маломобильных граждан нанесено противоскользящее покрытие на крыльце, а для слабовидящих - тактильные полосы на ступенях лестничных маршей.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, состояние медицинских учреждений и отрасли здравоохранения в целом для правительства Нижегородской области – абсолютный приоритет.

"Понятно, что это связано с важностью отрасли в целом. От здравоохранения зависит качество жизни людей, их здоровье. Аудит системы здравоохранения в регионе показал, что существует накопленный "недоремонт" учреждений. В принципе, первичное звено в целом в стране испытывало недостаток финансирования именно для капитального ремонта, для реконструкции, но у нас эта тенденция была особо ярко выражена в последние годы. В 2019 году мы уже выделили значительные средства для устранения этой диспропорции", — подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что правительством были направлены дополнительные ресурсы на сокращение дефицита государственной программы "Гарантия оказания бесплатной медицинской помощи".