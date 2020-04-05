"Горячая линия" по поддержке малого и среднего бизнеса пройдет в Нижнем Новгороде 15 апреля Бизнес

Департамент предпринимательства и туризма Нижнего Новгорода проведет "горячую телефонную линию" на тему "Поддержка городского предпринимательского сообщества" 15 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Она будет работать с 10:00 до 12:00. Задать интересующий вопрос можно будет по телефону: 416-40-44.

Напомним, мэр города Владимир Панов сообщил, что нижегородские представители малого и среднего предпринимательства получат отсрочку внесения платежей по арендной плате на полгода. Он отметил, что дополнительные меры поддержки предпринимателей необходимы в связи с введением ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. "Внесение платежей за эти полгода будет осуществляться до 25 декабря 2020 года без начисления неустойки", - пояснил глава города.