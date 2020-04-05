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Экономика

Владельцы НТО в Нижнем Новгороде могут отложить оплату за его размещение в летний сезон

06 апреля 2020 18:18  [68] Экономика

Фото: с сайта отзовик

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление об отсрочке оплаты за размещение нестационарных торговых объектов (НТО) с 1 апреля по 31 августа 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Это касается кафе, точек общепита без доставки, предприятий бытовых услуг (кроме автомоек, шиномонтажей, автосервисов и ритуальных услуг), продавцов цветов и сувениров.

До 25 декабря 2020 года они смогут внести платежи за этот период без начисления неустойки.

Также до 31 августа можно изменить специализацию НТО на продовольственные или непродовольственные товары первой необходимости при условии соблюдения санитарных правил и норм. Если предприниматель не воспользуется правом на размещение сезонного НТО из-за режима повышенной готовности, он сможет сделать это в следующем году без дополнительного аукциона. Этим летом разрешено оформлять уличные кафе по эскизам, утвержденным в прошлом году.

Ранее мэр города Владимир Панов сообщил, что нижегородские представители малого и среднего предпринимательства получат отсрочку внесения платежей по арендной плате на полгода. Он отметил, что дополнительные меры поддержки предпринимателей необходимы в связи с введением ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. "Внесение платежей за эти полгода будет осуществляться до 25 декабря 2020 года без начисления неустойки", - пояснил глава города.

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