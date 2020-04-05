Многоканальная горячая линия для бизнеса заработала в Нижнем Новгороде Бизнес

Представителям нижегородского бизнес-сообщества предложили звонить по многоканальному телефону 8 800 222 17 96 (звонок бесплатный), чтобы получить ответы на свои вопросы о поддержке предпринимателей. Об этом сообщили в городском департаменте предпринимательства и туризма.

Городской call-центр в условиях распространения коронавирусной инфекции работает в будни с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье – выходные дни.

Сотрудники call-центра готовы разъяснить действующие ограничения, порядок оформления разрешений на работу, меры поддержки бизнеса и другие вопросы, а при необходимости переключить на профильных квалифицированных специалистов для получения исчерпывающих ответов.

Также консультирование нижегородских предпринимателей продолжают вести специалисты Центра поддержки предпринимательства по телефону 416-40-44 с 9:00 до 18:00.

Ранее глава города Владимир Панов сообщил, что нижегородские представители малого и среднего предпринимательства получат отсрочку внесения платежей по арендной плате на полгода, но только если собственность муницпальная.

Владельцам нестационарных торговых объектов также предоставлена отсрочка оплаты за размещение, если это кафе, точки общепита без доставки, предприятия бытовых услуг (кроме автомоек, шиномонтажей, автосервисов и ритуальных услуг), продавцы цветов и сувениров. До 25 декабря 2020 года они смогут внести платежи за этот период без начисления неустойки.

Напомним, программа кредитования малого бизнеса на зарплату под 0% годовых стартовала в Нижегородской области в связи с распространением коронавируса и введением нерабочих недель в России.