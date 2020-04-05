Последние новости рубрики Происшествия
07 апреля 2020 13:47  [639] Ребенок задохнулся в Нижнем Новгороде под завалами гипсокартона
07 апреля 2020 09:00  [130] Количество аварий на дорогах Нижегородской области сократилось вдвое
06 апреля 2020 15:04  [777] Сотрудник гостиницы "Ока" пожаловался на принудительный отпуск под угрозой увольнения
06 апреля 2020 12:49  [2511] Очень сильный ветер надвигается на Нижний Новгород
05 апреля 2020 11:24  [297] Новые случаи хищений с банковских карт расследуют нижегородские полицейские
03 апреля 2020 12:31  [1072] Партию наркотиков и мобильники пытались перебросить в ИК-20 с помощью помпы
03 апреля 2020 09:33  [1117] Эмоциональный юноша из Ветлуги получил срок за угрозы сожительницам
01 апреля 2020 18:28  [815] Мужчину подозревают в посредничестве во взяточничестве студентов преподавателю нижегородского вуза
01 апреля 2020 18:09  [1061] Четверых молодых людей подозревают в убийстве нижегородца из-за долга в 80 млн рублей
01 апреля 2020 11:34  [604] Водитель КамАЗа пострадал в ДТП с участием пяти машин под Чкаловском
Происшествия

Ребенок задохнулся в Нижнем Новгороде под завалами гипсокартона

07 апреля 2020 13:47  [639] Происшествия

Ребенок задохнулся в Нижнем Новгороде под завалами гипсокартона. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 7 апреля 2020 года, по факту гибели девятилетней девочки в Автозаводском районе проводится доследственная проверка.

В СУ СК уточнили, что семья не состоит на учете как неблагополучная.

В официальной группе ПСО "Волонтер-НН" ВКонтакте 6 апреля сообщается, что это произошло 25 марта.

"Мама девочки ушла по делам, оставив дома 9-летнюю дочь, которая игралась и задела стопку гипсоволокнистых листов. Стройматериалы рухнули на ребенка, и к приходу матери девочка задохнулась", - рассказали волонтеры.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph