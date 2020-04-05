Ребенок задохнулся в Нижнем Новгороде под завалами гипсокартона Происшествия

Ребенок задохнулся в Нижнем Новгороде под завалами гипсокартона. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 7 апреля 2020 года, по факту гибели девятилетней девочки в Автозаводском районе проводится доследственная проверка.



В СУ СК уточнили, что семья не состоит на учете как неблагополучная.

В официальной группе ПСО "Волонтер-НН" ВКонтакте 6 апреля сообщается, что это произошло 25 марта.

"Мама девочки ушла по делам, оставив дома 9-летнюю дочь, которая игралась и задела стопку гипсоволокнистых листов. Стройматериалы рухнули на ребенка, и к приходу матери девочка задохнулась", - рассказали волонтеры.