Ребенок задохнулся в Нижнем Новгороде под завалами гипсокартона. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 7 апреля 2020 года, по факту гибели девятилетней девочки в Автозаводском районе проводится доследственная проверка.
В СУ СК уточнили, что семья не состоит на учете как неблагополучная.
В официальной группе ПСО "Волонтер-НН" ВКонтакте 6 апреля сообщается, что это произошло 25 марта.
"Мама девочки ушла по делам, оставив дома 9-летнюю дочь, которая игралась и задела стопку гипсоволокнистых листов. Стройматериалы рухнули на ребенка, и к приходу матери девочка задохнулась", - рассказали волонтеры.
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