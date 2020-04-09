Стоимость усадьбы Равкинда на Б.Покровской выросла до 80 млн рублей Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стоимость усадьбы Равкинда на ул.Большой Покровской выросла до 80 млн рублей. Об этом сообщается на сайте gipernn.ru.

Объявление о продаже исторического здания было размещено на сайте в феврале этого года. Тогда обозначенная стоимость составляла 75 млн рублей.

Здание площадью 350 кв.м. имеет два этажа. Разрешенное использование – общественное питание. Отметим, что ранее в здании работала бургерная, но была закрыта.

В качестве возможного использования авторы объявления предлагают здание по размещение кафе, ресторана, магазина или даже небольшого торгового центра.

СПРАВКА:

Иосиф Равкинд (1848 – после 1917) – купец I гильдии, еврей. В 1890 году поселился в Нижнем Новгороде и открыл посадную мастерскую по изготовлению заготовок для обуви. В 1894 году на арендованной у наследников Шереметевых земле в селе Богородское построил кожевенный завод с паровым двигателем мощностью 15 л. с.

Равкинд также стал одним из основоположников промышленного производства в Нижегородской губернии "гамбургского товара" – особого сорта заграничной обуви. В 1910-е годы был создан торговый дом "Равкинд и Сын", затем товарищество "Равкинд и К".