Холодное водоснабжение в домах Нижегородского района восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал".
Отметим, что под отключение холодной и горячей воды утром 9 апреля попали более 13 тысяч жителей в 18 домах.
Специалисты устранили повреждение пожарного гидранта на улице Трудовой до 13 часов.
Напомним, при отключении холодной воды, по-прежнему, можно обратиться по номеру телефона: 246-99-99.
Напомним также, что нижегородский водоканал и Теплоэнерго не будут начислять пени за коммунальные услуги до 1 января 2021 года.
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