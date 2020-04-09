Холодное водоснабжение в домах Нижегородского района восстановлено Общество

Холодное водоснабжение в домах Нижегородского района восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал".

Отметим, что под отключение холодной и горячей воды утром 9 апреля попали более 13 тысяч жителей в 18 домах.

Специалисты устранили повреждение пожарного гидранта на улице Трудовой до 13 часов.

Напомним, при отключении холодной воды, по-прежнему, можно обратиться по номеру телефона: 246-99-99.

Напомним также, что нижегородский водоканал и Теплоэнерго не будут начислять пени за коммунальные услуги до 1 января 2021 года.