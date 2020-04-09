Должников "ТНС энерго НН" начали оповещать по телефону Общество

ПАО "ТНС энерго НН" начало оповещать клиентов о накопленной задолженности по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В ряде случаев клиенты не подозревают о наличии у них долга, например, при отсутствии энергопотребления в дачном доме.

В связи с этим в период нерабочих дней, установленных указом президента РФ от 25 марта 2020 г. N 206, до 30 апреля 2020 года сотрудники ПАО "ТНС энерго НН" обзванивают должников по оплате электроэнергии со следующих телефонных номеров:

+7 (987) 550-27-26

+7 (987) 740-12-59

+7 (987) 550-26-09

+7 (987) 550-28-61

+7 (987) 550-25-94

Клиентам с накопленной задолженностью рекомендуют оплатить долг дистанционными способами, в том числе:

с помощью мобильного приложения для iOS или Android;

через Сбербанк Онлайн;

через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков.