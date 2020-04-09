"Т Плюс" не будет начислять пени до 1 января 2021 года, но после этого штраф возьмут со всей суммы долга Общество

ПАО "Т Плюс", в соответствии с решением правительства РФ N424 от 2 апреля, с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года не будет применять к клиентам штрафных санкций за накопленные долги по оплате коммунальных счетов. В пресс-службе компании при этом отметили, что оплата коммунальных услуг остается обязанностью потребителя, поэтому после окончания моратория "Т Плюс" начислит клиентам пени на всю сумму долга.

Если после окончания моратория клиент не приведет в порядок свою платежную дисциплину, то компания, после предупреждений и попыток урегулировать ситуацию, в строгом соответствии с законом может ограничить подачу энергоресурсов. Кроме того, к неплательщикам в течение 2020 года могут приходить приставы и по решению суда арестовывать имущество.

В связи с этим "Т Плюс" призывает клиентов для их же комфорта не копить долги и оплачивать своевременно и в полном объеме счета за тепло и горячую воду.

Сделать это можно не выходя из дома – на сайте.

Напомним также, что решение правительства касается исключительно населения и управляющий компаний, которые обслуживают жилой фонд. В случае неоплаты поставленных услуг потребителей-юридических лиц ждут санкции в соответствии с законодательством.

Компания также оставляет за собой право ограничения поставки электрической и тепловой энергии, если клиент злостно нарушает свои обязательства. Также в "Т Плюс" обратили внимание, что готовы совместному поиску индивидуальных решений для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.