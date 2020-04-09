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Общество

"Горячая линия" о психическом здоровье во время самоизоляции пройдет в Нижнем Новгороде 10 апреля

10 апреля 2020 09:53  [475] Общество

Сотрудники аппарата омбудсмена Нижегородской области и волонтеры-сотрудники Центра современных психологических технологий "Искусство Жить" проведут "горячую линию" "Жить вместе" 10 апреля 2020 года. Об этом сообщили в региональном аппарате Уполномоченного по правам человека.

С 12:00 до 16:00 специалисты будут рассказывать нижегородцам, находящимся на самоизоляции в период действия мер по предотвращению  распространения новой коронавирусной инфекции, как сохранить психическое здоровье.

Звонки принимаются по телефонам: 419-76-29, 411-89-57, 411-82-98.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" от 13 марта 2020 года, которые предполагают установление режима самоизоляции на территории региона.

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