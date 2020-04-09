Почти 1,2 тысячи нижегородских предприятий получили подтверждения на работу за сутки Бизнес

Почти 1,2 тысячи нижегородских предприятий получили подтверждения на работу во время пандемии за минувшие сутки. Об этом сообщили в городском департаменте предпринимательства и туризма.

Всего с 3 апреля 2020 выдано почти 3,5 тысячи разрешений. При этом, по данным департамента, отклонены как несоответствующие тем или иным требованиям только 206 заявок.

Напомним, нижегородские предприниматели могут подтвердить свое право работать в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции и режима повышенной готовности c помощью портала nn-card.ru, не обращаясь в районную администрацию. Сервис выдаст подтверждение, если действующие указы президента РФ и губернатора Нижегородской области разрешают предприятию работать в обычном режиме.

Получить разъяснения по действующим ограничениям, порядку оформления разрешений на работу, а также мерам поддержки бизнеса можно, позвонив по телефону 8-800-222-17- 96 (звонок бесплатный) ежедневно с 9:00 до 18:00.

Также консультирование нижегородских предпринимателей продолжают вести специалисты Центра поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода по телефону 416-40-44 с 9:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья).

Ранее сообщалось, что почти 1,5 тысячи ИП Нижнего Новгорода получили разрешение работать во время пандемии.