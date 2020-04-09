Участники ОПГ предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность Происшествия

Четыре участника организованной преступной группы предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно материалам уголовного дела, 34-летний обвиняемый брал в аренду на короткие сроки офисные помещения в Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода.

Там, не имея лицензии, участники преступного сообщества за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию денежных средств.

В преступную группу входило не менее десяти человек. Всего было получено более 104 млн рублей незаконного дохода.

Преступная схема была выявлена и участники сообщества задержаны сотрудниками 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данному факту по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), в отношении организаторов и участников сообщества возбуждены уголовные дела.

При обыске в одном из офисных помещений, арендованном злоумышленниками на ул. Пушкина, полицейские изъли финансовые документы, компьютернаую технику, счетчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты, устройства хранения информации и иные предметы.

Уголовные дела в отношении лиц, с которыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Советский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение подобных преступлений обвиняемым может быть назначено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.