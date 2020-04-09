Предмет похожий на боеприпас обнаружили нижегородцы в техническом колодце в Канавинском районе

Предмет похожий на боеприпас обнаружили работники коммунального предприятия в ходе ремонтных работ в техническом колодце в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
На место обнаружения прибыли саперы инженерно-технической группы ОМОН и кинолог Управления Росгвардии по Нижегородской области.
В ходе обследования росгвардейцы установили, что обнаруженный предмет является снарядом для игры в пейнтбол и опасности не представляет.
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