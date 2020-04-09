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Общество

Предмет похожий на боеприпас обнаружили нижегородцы в техническом колодце в Канавинском районе

10 апреля 2020 14:39  [64] Общество

Предмет похожий на боеприпас обнаружили работники коммунального предприятия в ходе ремонтных работ в техническом колодце в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

На место обнаружения прибыли саперы инженерно-технической группы ОМОН и кинолог Управления Росгвардии по Нижегородской области.

В ходе обследования росгвардейцы установили, что обнаруженный предмет является снарядом для игры в пейнтбол и опасности не представляет.

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