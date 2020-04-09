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Общество

Нижний Новгород внес весомый вклад в освоение космоса, - Владимир Панов

12 апреля 2020 09:13  [60] Общество

"Полет Юрия Гагарина на корабле "Восток-1", совершенный 59 лет тому назад, 12 апреля 1961 года, навсегда вошел в историю человечества, как точка отсчета в освоении космоса. Эта победа отечественной науки и техники стала возможна благодаря напряженной многолетней работе огромного количества людей по всей стране. И наш город внес свой весомый вклад в этот прорыв", - сказал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, поздравляя жителей с Днем космонавтики.

"Над выпуском космической техники и экипировки космонавтов работали "Сокол", "Теплообменник" и "Гидромаш". Наш земляк радиофизик и радиоастроном академик Всеволод Троицкий разрабатывал космические программы НИРФИ, был автором работ по дистанционному зондированию Луны и небесных тел. Горьковчане принимали участие в строительстве и эксплуатации космодрома "Байконур"", - напомнил он.

"Сегодня Россия входит в клуб ведущих мировых космических держав. Научные, оборонные и коммерческие программы, которые ведутся  на околоземной орбите и в далеком космосе, стали неотъемлемой частью современной жизни. И то, что казалось невероятным в 1961 году, кажется почти обыденным в 2020", - отметил Владимир Панов.

"День космонавтики - хороший повод для  каждого из нас задуматься о воплощении в жизнь своей самой смелой мечты и поверить в то, что нет ничего невозможного", - заключил глава города.

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