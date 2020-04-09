База цветов и магазин для взрослых в Советском районе работали, несмотря на особый режим Происшествия

База цветов и магазин для взрослых в Советском районе Нижнего Новгорода работали в нарушение указа губернатора Нижегородской области о введении в регионе режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Советского района.

По словам главы администрации района Владимира Исаева, о работе торговых точек сообщили местные жители.

Компании ссылались на пункт указа о продаже товаров первой необходимости. Как рассказал руководитель магазина для взрослых, они получили официальное разрешение на работу, так как в числе прочего товара реализуют антисептики, салфетки и мыло.

Владимир Исаев сообщил, что данная торговая точка может вести только онлайн-продажи, и руководство магазина получило разрешение на работу в обычном формате, введя в заблуждение власти. Выданное ранее заключение будет аннулировано.

"У нас каждый день приходит большое количество официальных запросов от предприятий, которые хотят, чтобы их сотрудники официально смогли выйти на работу на свои места. Мы максимально отрабатываем. Сотрудники администрации работают с 7 до 11 вечера. Если есть возможность выдать подтверждение, мы его выдаем. Ни в коем случае не задерживаем. Мы уже выдали более 500 подтверждений. Мы понимаем, что очень тяжело, бизнес надо поддерживать. Но это не значит, что надо обманом получать разрешения. Ситуация непростая и рисковать жизнью людей – это крайне неразумно, халатно и преступно на данный момент", - сказал Владимир Исаев.

Руководство другой торговой точки – базы цветов – разрешения даже не пыталось получить. На прилавок рядом с цветами они выставили объявление о продаже товаров первой необходимости, рядом с которым разложили для продажи спички и хозяйственные свечи.

"Власть очень внимательно относится к нуждам бизнеса. Региональные и муниципальные власти делают акцент на демократичном отношении к выдаче подтверждений. Но сам бизнес халатно относится к этому подтверждению. Они не заботятся ни о своих сотрудниках, ни тем более о покупателях, для которых они работают. Если в первом случае, было получено подтверждение. То во втором случае не было получено никаких разрешений, не было никаких запросов. Это крайне преступно в данный момент. Сегодня, вы видите, приходят потенциальные покупатели, которые могут быть подвержены этому вирусу. Это зона риска! Они рискую и своими жизнями, если о чужих не думают", - пояснил глава района.

Как отметил глава района, по объектам, на которых будет выявлены нарушения, будут приниматься решения о закрытии торговых точек.

Напомним, кафе в Лыскове временно закрыли из-за работы в условиях борьбы с коронавирусом.