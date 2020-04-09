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Общество

Нижегородские казаки будут до Пасхи ежедневно звонить в набатный колокол

10 апреля 2020 18:15  [10] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские казаки будут ежедневно звонить в набатный колокол рядом с храмом Рождества Иоанна Предтечи на ул. Рождественской, чтобы пандемия коронавируса завершилась быстрее. Об этом сообщается в группе Нижегородского городского казачьего общества в соцсети ВКонтакте.

Делать это они будут с 10 по 19 апреля (Светлое Христово Воскресение) в 16:00 ежедневно.

"С древних времен на Руси, в случае бедствий, звонили в набатные колокола. Во время эпидемий колокольный набат был не столько предупреждением, а сколько средством спасения", - говорится в публикации.

Отмечается, что инициативу благословил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

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