Нижегородские казаки будут до Пасхи ежедневно звонить в набатный колокол Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские казаки будут ежедневно звонить в набатный колокол рядом с храмом Рождества Иоанна Предтечи на ул. Рождественской, чтобы пандемия коронавируса завершилась быстрее. Об этом сообщается в группе Нижегородского городского казачьего общества в соцсети ВКонтакте.

Делать это они будут с 10 по 19 апреля (Светлое Христово Воскресение) в 16:00 ежедневно.

"С древних времен на Руси, в случае бедствий, звонили в набатные колокола. Во время эпидемий колокольный набат был не столько предупреждением, а сколько средством спасения", - говорится в публикации.

Отмечается, что инициативу благословил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.