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Общество

Нижегородских школьников приглашают принять участие в конкурсе "Большая перемена "

12 апреля 2020 12:26  [41] Общество

Нижегородских старшеклассников приглашают принять участие во всероссийском конкурсе "Большая перемена". Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

В течение пяти месяцев участникам конкурса предстоит продемонстрировать свои способности, выполняя различные задания по девяти направлениям: "Твори!", "Сохраняй природу!", "Меняй мир вокруг!", "Будь здоров!", "Создавай будущее!", "Расскажи о главном!", "Делай добро!", "Познавай Россию!", "Помни!".

"Это конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир и, прежде всего, для тех, кто способен  нестандартно мыслить. Он предоставляет большие возможности для самореализации школьников, а также поддержки педагогам и школам", - отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Призовой фонд:

- 300 учеников 10-х классов получат по 1 млн рублей;

- 300 восьмиклассников и 300 девятиклассников — по 200 тысяч рублей;

- все 1200 победителей конкурса будут поощрены путевками в международный детский центр "Артек";

- 20 лучшим школам окажут финансовую поддержку в размере 2 млн рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

С подробностями участия в конкурсе можно познакомиться на сайте.

Регистрация участников продлится до 22 июня.

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