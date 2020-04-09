107 рублей в день: депутаты нижегородской Думы предложили заменить продуктовые наборы для школьников на деньги Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Постоянная комиссия Думы Нижнего Новгорода по социальной политике на заседании 13 апреля 2020 года обсудила предложенные администрацией города изменения в Положение об организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях. Заседание профильной комиссии под председательством Василия Пушкина прошло в формате видео-конференц-связи.

Напомним, с 6 апреля продуктовые наборы предоставляются тем семьям, где дети питаются в школах бесплатно.

Как стало известно на заседании, стоимость продуктового набора рассчитана в размере 107 рублей в день или 2 140 рублей в месяц (исходя из 20 учебных дней в месяц, в среднем). Всего помощь в Нижнем Новгороде получат 13,6 тысяч школьников-льготников.

Депутаты запросили у департамента экономического развития и закупок городской администрации обоснование стоимости продуктов, а также размеров наценки ЕЦМЗ, которая возмещает затраты организатора питания на фасовку и доставку продуктовых наборов до образовательных учреждений.

"38% процентов за упаковку – это очень много. Нужно внимательно проработать эти цифры, чем они обоснованы", – отметил депутат Андрей Дранишников.

Члены комиссии также обратили внимание, что раздача продуктовых наборов в школах вынуждает родителей нарушать режим самоизоляции.

"Создана ситуация контакта с 14 тысячами семей, с сотрудниками школ и организатора питания. Каков будет итог этих действий с точки зрения распространения коронавируса, мы можем увидеть в скором времени", – подчеркнул депутат Игорь Богданов.

Депутаты также задались вопросами о качестве выдаваемых продуктов, способах расфасовки и в целом соответствия их потребностям семей, оказавшихся сейчас в сложном материальном положении.

В ходе обсуждения члены комиссии пришли к выводу, что необходимо найти возможность предоставления социальной поддержки нижегородским семьям в денежном выражении.

Постоянная комиссия предложила городской Думе утвердить формат предоставления социальной поддержки в виде продуктовых наборов до конца апреля, так как фактически продукты уже закуплены и розданы семьям, а с 1 мая перейти на предоставление семьям вместо продуктов их денежного эквивалента.

Голосование депутатов по данному вопросу пройдет заочно с применением опросного листа.



СПРАВКА:

По данным департамента образования в продуктовый набор на неделю входят: мука (1 кг), рис (300 г), макаронные изделия (1 кг), фруктовый сок (1 литр), молоко сгущенное (1 банка), говядина тушеная (1 банка), рыбные консервы (1 банка), сахарный песок (300 г), шоколад (1 шт.), вафли (2 шт.).