Вандалы испортили четыре нижегородских фонтана Общество

Фото: пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

Вандалы испортили четыре фонтана, которые реконструировали в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского водоканала со ссылкой на концессионера - ООО "Городские инженерные системы".

Заместитель генерального директора ООО Сергей Быченков пояснил, что самый серьезный ущерб зафиксирован в сквере на пр.Ильича в Автозаводском районе (написано заявление в полицию). Там вандалы выломали и похитили 22 светильника и 3 форсунки.

Также пострадали фонтаны у гостиницы "Заречная", по ул.Есенина и ул. Энгельса у "Метеора". В первых двух случаях фонтаны использовались подростками как роллердром и игровая площадка, из-за чего пострадала облицовка, в третьем - взрослые организовали место для распития спиртных напитков.

Напомним, в рамках концессионного соглашения "Городские инженерные системы" (дочерняя компания АО "Нижегородский водоканал") реконструировали следующие фонтаны: в Советском районе на ул. Бекетова и Рокоссовского, в Нижегородском районе в пер. Чернопрудском, в Ленинском районе около гостиницы "Заречная", в Канавинском районе по ул. Есенина, в Московском районе по Московскому шоссе, в Сормовском районе группу фонтанов по ул.Рыбакова и один по ул. Энгельса у "Метеора", в Автозаводском районе в сквере по пр.Ильича.

Кстати, практически сразу после открытия фонтана на Рокоссовского концессионер планировал заменить насосы после попадания в них пенящихся веществ.

Еще один фонтан у концертного зала "Юпитер" (вне концессионного соглашения) предполагалось восстановить на деньги собственника.

Позднее, глава города Владимир Панов признался, что привести в порядок основные нижегородские фонтаны "очень сложно".