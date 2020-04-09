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Культура и отдых

Нижегородские художники-бутафоры научат жителей города создавать театр теней дома

15 апреля 2020 09:30  [86] Культура и отдых

Фото: из соцсети Вконтакте

Художники-бутафоры Нижегородского академического театра кукол проведут дистанционный мастер-класс, как сделать теневой театр дома 15 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области в ежедневном дайджесте дистанционных мероприятий.

Познакомиться с мастер-классом можно на сайте театра и в соцсетях в 19:00.

Также сегодня Нижегородский государственный художественный музей проведет онлайн-экскурсию  по своим экспозициям отделов русского и западноевропейского искусства "Art please".

Нижегородское театральное училище им. Евстигнеева будет транслировать спектакль из текущего репертуара "Таланты и поклонники".

Музыкальное училище им. Балакирева опубликует запись выступления своего хора на  Всероссийском открытом хоровом фестивале им. Сивухина.

Нижегородская областная библиотека им. Ленина продолжает онлайн-проект "Нижегородский скрипторий: читаем и слушаем про книги". Сотрудники отдела редких книг и рукописей НГОУНБ расскажут в подкасте об уникальном издании "Несчастные приключения Василия Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода в трех частях света: в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 год".

Мероприятия будут доступны на сайтах учреждений и в соцсетях.

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