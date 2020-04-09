Отдыхавших на берегу озера нижегородцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции Общество

Отдыхавших на берегу озера нижегородцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Согласно материалам дел, двое мужчин вышли на улицу без уважительных причин, подышать свежим воздухом на берегу одного из озер Автозаводского района, что нарушает указ губернатора Нижегородской области № 27 от 13 марта 2020 года.

Постановлениями Автозаводского районного суда теперь им придется оплатить штраф по 1 тысяче рублей каждому. Постановления в законную силу не вступили.

Напомним, нетрезвую и уснувшую на улицу жительницу р.п.Сокольское арестовали и оштрафовали на 1 тысячу рублей за нарушение режима самоизоляции

Житель Богородска оштрафован на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции по прилету из Индонезии.