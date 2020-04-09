Ямочный ремонт дорог начался в Нижнем Новгороде Общество

Кампания по ямочному ремонту дорог началась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дорожные службы демонтируют поврежденные слои асфальта и заменяют старое покрытие. В общей сложности в городе планируется отремонтировать более 140 тысяч кв.м. дорожного полотна.

В Автозаводском районе в рамках муниципального контракта на содержание дорог на 2020 год планируется отремонтировать дорожное полотно общей площадью порядка 13,5 тысяч кв.м.

В Канавинском районе – общей площадью 25 тысяч кв.м. В настоящее время работы ведутся на ул. Генерала Зимина, ул. Ухтомского, ул. Айвазовского, ул. Электровозной.

В Ленинском районе – около 19,7 тысяч кв.м. улиц и тротуаров. Наибольший объем работ планируется на ул. Таганская (четыре тысячи кв.м.), ул. Героя Самочкина (три тысячи кв.м.), проезд от проспекта Ленина 49/2 до ул. Снежная (2,5 тысяч кв.м.) и тротуары вдоль домов № 2, 6, 45,49, 53,61 по проспекту Ленина (три тысячи кв.м.).

В Московском районе в планах по ямочному ремонту - почти четыре тысячи кв.м. дорожного покрытия. В настоящее время подрядчик объезжает территорию района, чтобы согласовать график работ.

В Нижегородском районе планируется выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия на территории порядка 28 тысяч кв.м. Приоритетным является ремонт дорог категории А и Б ориентировочной площадью 11 тысяч кв.м. В настоящее время работы ведутся по ул. Черниговская, Решетниковская, Белинского.

В Приокском районе в рамках муниципального контракта планируется выполнить ямочный ремонт и карточный ремонт дорог категории А и Б (порядка 5,8 тысяч кв.м.) по следующим адресам: пр. Гагарина, улицы Ларина, 40 лет Победы, Горная, Кащенко, Цветочная, Терешковой, дублер пр. Гагарина, дороги в деревне Мордвинцево, остановочная площадка и подходы к остановке "Электрон". А также дороги категории В (около 720 кв м.): улицы Жукова и тротуар по ул. Вятская. Также в минувшие выходные в районе началось фрезерование асфальтобетонного покрытия на улицах Горной и Цветочной, также планируются работы на дублере пр. Гагарина и улице Кащенко.

Почти 30 тысяч кв.м. дорожного полотна отремонтируют в Советском районе. С начала весны был произведен ямочный ремонт дорог на ул. Юбилейная, Бориса Корнилова, Богородского, Генерала Ивлиева, Медицинской, Козицкого, Генкиной и других. Общий объем выполненных работ составил 800 кв.м. Сейчас дорожные службы приступили к ямочному ремонту дороги по ул. Рыбинская. С применением горячей асфальтобетонной смеси там будет заасфальтировано порядка 100 кв.м. дорожного полотна.

В Сормовском районе до июня планируется привести в порядок около 15 тысяч кв.м. дорожного покрытия. Сейчас работы ведутся на улицах Победной и Зайцева. Весной дорожные службы также проведут ямочный ремонт на улицах Энгельса, Метро, Карпинского, Кораблестроителей, Коминтерна, Краснодарская, Танкистов.