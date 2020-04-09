Подснежники распустились в Автозаводском парке Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Подснежники распустились в Автозаводском парке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

"Во время плановых работ по благоустройству в парке были обнаружены первые цветы. Рядом с детскими аттракционами расцвели подснежники и первоцветы. Сейчас парк недоступен для посетителей, но мы решили поделиться с нижегородцами фотографиями весенних цветов, чтобы поднять всем настроение. Надеемся на благоприятную погоду и скорую встречу с нашими любимыми посетителями", - сообщили в руководстве МП "Автозаводский парк".

(фото: администрация Нижнего Новгорода)

Напомним, что с 13 марта 2020 года на территории Нижегородской области введен режим повышенной готовности. На территории региона запрещено проведение любых массовых мероприятий (спортивных, зрелищных, деловых, публичных и иных) с очным присутствием людей, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Закрыты для посещения общественные территории и объекты (парковые комплексы, музейно-выставочные пространства, детские площадки, ночные клубы, театры, кинотеатры, детские игровые комнаты и иные развлекательные и досуговые территории и объекты).