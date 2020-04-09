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Общество

Сообщения о массовом отключении холодной воды в Нижнем Новгороде оказались фейками

16 апреля 2020 09:04  [95] Общество
Сточные воды в СНТ Красный Кожевник (январь 2020 года)

Сточные воды в СНТ Красный Кожевник (январь 2020 года)

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сообщения о массовом отключении холодной воды в Нижнем Новгороде оказались фейками. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал".

Вечером, 15 апреля, через родительские чаты начала распространяться информация о массовом отключении домов от холодного водоснабжения в Автозаводском районе в связи с повторным прорывом коллектора на улице Шекспира. Жителей района активно призывали запасать воду, так как воды не будет два дня. Однако доверять этой информации не стоит - это фейк.

"На телефон нашей диспетчерской службы поступает большое количество звонков с вопросом об отключении Автозавода от холодного водоснабжения. Это не соответствует действительности. Никаких крупных аварий на данный момент нет, а плановые отключения на период самоизоляции отменены", - сообщил начальник центральной диспетчерской службы АО "Нижегородский водоканал" Александр Ширяев.

Напомним, горячая линия АО "Нижегородский водоканал" в круглосуточном режиме принимает вопросы по авариям, отсутствию холодной воды, проблемам с водоотведением, открытым люкам и прочим неисправностям по номеру 8 (831) 246-99-99.

Напомним, 24 января также распространялись слухи о повторном отключении воды в Автозаводском районе, но водоканал их опроверг. Крупная авария на коллекторе была ликвидирована 23 января, холодное и горячее водоснабжение Автозаводского района восстановлено в полном объеме. Тогда под отключение воды попали более 1,7 тысяч домов, где проживает 294 тысяч человек.

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