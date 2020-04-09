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Общество

Нижегородцы спасли от галок длиннохвостую неясыть

16 апреля 2020 09:57  [570] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Работники службы контроля Автозаводского парка культуры и отдыха спасли от нападения стаи галок длиннохвостую неясыть. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города 16 апреля 2020 года.

"Сова была обессилена и сильно потрепана после неравной схватки. Мы поместили ее в закрытое помещение, обеспечили водой и кормом. Последствия нападения неизвестны. Птица пытается взлетать, но ей нужно время, чтобы восстановились", - рассказали в администрации парка. Добавив, что планируют найти птице новый дом, на период восстановления.

Длиннохвостая неясыть, или уральская неясыть относится к отряду совообразных. Это одна из самых крупных неясытей. Ее длина достигает 70 см, размах крыльев около 115 см. Главный отличительный признак вида – длинный и клиновидный хвост.

Как отметили в службе контроля, на территории Автозаводского парка обитает много пернатых: дрозды, соловьи, трясогузки, синицы, дятлы, снегири, сороки, кукушки. Еще в парке живут ежи, а в озерах - ондатры, щуки, караси, карпы, окуни, плотва и даже раки.

Напомним, зоопарк "Лимпопо" просит помощи из-за коронавируса. С 30 марта он был временно закрыт и теперь находится в условиях выживания.

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