Нижегородский планетарий приглашает на бесплатные онлайн-лекции

Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко продолжает работать в режиме онлайн. На этой неделе пройдут бесплатные лекции для взрослых и детей.
18 апреля в 11:00 состоится лекция "История созвездий. Приборы и инструменты на звездном небе", в ходе которой нижегородцы узнают, как на звездном небе появились Циркуль, Сетка, Наугольник.
"Для многих названия этих и некоторых других созвездий звучат слишком буднично, да и сами созвездия маленькие, без ярких звезд. Но так ли уж они непримечательны на самом деле?", - отмечают организаторы.
Ссылка для подключения: https://pruffme.com/landing/u1371769/the_history_of_constellanions_2.
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19 апреля в 11:00 пройдет очередная беседа в рамках онлайн-проекта "Детский АСТРОчас" - "Путешествие на машине времени по планете Земля".
"Вместе со сказочными героями мы отправимся сначала в прошлое, а затем в будущее. Путешественники увидят рождение Солнца, Солнечной системы и нашей планеты, будут наблюдать за сменой геологических эпох, возникновением и эволюцией жизни", - рассказали в планетарии.
Ссылка для подключения: https://pruffme.com/landing/u1371769/the_travel_of_time_car.
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Все лекции проходят в прямом эфире, после чего записи публикуются на сайте и официальных страницах планетария в соцсетях. Участие в лекциях бесплатное.
Количество мест ограничено техническими возможностями платформы (не более 300 человек одновременно).
Напомним, всероссийская онлайн-акция"Библионочь – 2020" пройдет в Нижнем Новгороде 25 апреля. Возрастные ограничения разные, в зависимости от мероприятий.
Кроме того, нижегородский театр драмы приглашает зрителей на "Большие гастроли-онлайн" 16 апреля в 19:00. (12+)
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