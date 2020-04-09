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Происшествия

Нижегородка сломала позвоночник на производстве хлеба

16 апреля 2020 12:52  [88] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородка сломала позвоночник на производстве ОАО "Хлеб". Об этом сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области 16 апреля 2020 года.

В воскресенье, 12 апреля, 47-летняя упаковщица оступилась и упала, ударившись о край стола.

В настоящее время сотрудники инспекции проверяют условия труда работницы и устанавливают причины несчастного случая.

Напомним, в августе 2019 года начальник производства ООО "Кнауф Гипс Дзержинск" также сломал позвоночник во время проверки оборудования завода. Он с мастером совершал обход завода для проверки исправности и работоспособности оборудования. Когда они начали спускаться со смотровой площадки, решетчатый настил сместился, и мужчина упал на бетонный пол.

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