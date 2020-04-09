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Общество

Случаи заражения коронавирусом в нижегородской администрации подтвердились

16 апреля 2020 14:34  [137] Общество

Случаи заражения новой коронавирусной инфекцией в нижегородской администрации подтвердились. Об этом сообщает пресс-служба мэрии 16 апреля 2020 года.

Коронавирус обнаружен у обеспечивающего персонала здания горадминистрации. Сейчас заболевшие сотрудники изолированы и получают лечение.

Глава города Владимир Панов сдал тест на наличие вируса. Результат теста – отрицательный. Он продолжает работу с максимальным соблюдением всех правил безопасности.

Ранее сообщалось, что здание нижегородской мэрии дезинфицировали после выявления коронавируса у сотрудников.

По состоянию на 16 апреля 2020 года в Нижегородской области официально зарегистрировано 404 случая заражения коронавирусной инфекцией (один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе). При этом, 23 человека выздоровели и выписаны, 4 человека - умерли.

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