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Нижегородская администрация сообщила о дезинфекции почти 8 тысяч домов. Об этом заявили в пресс-службе мэрии.
Особое внимание уделялось дезинфекции входных групп, лестничных поручней и кнопок лифтов. Отметим, что всего в Нижнем Новгороде порядка 10 тысяч домов.
Большая часть работ была выполнена в Сормовском районе (3 108 домов), Автозаводском районе (1 823 дома) и Нижегородском (863 дома).
В Московском районе обработано 800 жилых домов, в Ленинском - 556 домов, в Канавинском - 536 домов, в Приокском - 130 домов, сколько домов в Советстком районе – не уточняется (но около 600 подъездов).
Телефоны для справок по дезинфекции подъездов:
Автозаводский район - 295 73 56
Канавинский район - 268 10 00 (круглосуточно)
Ленинский район - 258 07 50
Московский район - 268 10 00 (круглосуточно)
Нижегородский район - 268 10 00 (круглосуточно)
Приокский район - 268 10 00 (круглосуточно)
Советский район - 468 88 02 (по будням с 9:00 до 12:00)
Сормовский район - 222 34 96.
Напомним, случаи заражения коронавирусом в нижегородской администрации подтвердились.
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