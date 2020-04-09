Нижегородская администрация сообщила о дезинфекции почти 8 тысяч домов Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородская администрация сообщила о дезинфекции почти 8 тысяч домов. Об этом заявили в пресс-службе мэрии.

Особое внимание уделялось дезинфекции входных групп, лестничных поручней и кнопок лифтов. Отметим, что всего в Нижнем Новгороде порядка 10 тысяч домов.

Большая часть работ была выполнена в Сормовском районе (3 108 домов), Автозаводском районе (1 823 дома) и Нижегородском (863 дома).

В Московском районе обработано 800 жилых домов, в Ленинском - 556 домов, в Канавинском - 536 домов, в Приокском - 130 домов, сколько домов в Советстком районе – не уточняется (но около 600 подъездов).

Телефоны для справок по дезинфекции подъездов:

Автозаводский район - 295 73 56

Канавинский район - 268 10 00 (круглосуточно)

Ленинский район - 258 07 50

Московский район - 268 10 00 (круглосуточно)

Нижегородский район - 268 10 00 (круглосуточно)

Приокский район - 268 10 00 (круглосуточно)

Советский район - 468 88 02 (по будням с 9:00 до 12:00)

Сормовский район - 222 34 96.

Напомним, случаи заражения коронавирусом в нижегородской администрации подтвердились.