Последние новости рубрики Общество
21 апреля 2020 20:39  [399] Нижний сегодня: главные события дня
21 апреля 2020 20:38  [257] Защитные костюмы для медиков начали выпускать в Дзержинске
21 апреля 2020 19:02  [216] Мультимодальный маршрут на "Валдае" до "Стригино" остается в планах на 2020 год
21 апреля 2020 18:36  [344] Глеб Никитин представил индекс мобильности, разработанный в Нижегородской области
21 апреля 2020 18:28  [254] СПК "Валдай" построен в Нижегородской области для местных речных перевозок
21 апреля 2020 16:53  [5102] Сильный снег ожидается в Нижегородской области 22 апреля
21 апреля 2020 14:45  [465] Речевой чат-бот поможет нижегородцам оформить заявку на выход из дома
21 апреля 2020 14:36  [276] Почти 650 нарушающих режим самоизоляции нижегородцев были задержаны 20 апреля
21 апреля 2020 14:01  [143] Запись в волонтеры стала возможна на нижегородском портале "Команда правительства"
21 апреля 2020 13:59  [142] Премьера сериала "Закрытый сезон" состоится на more.tv и Wink
Общество

Крыши двух жилых домов отремонтировали в Нижнем Новгороде за счет средств Фонда капремонта

19 апреля 2020 10:24  [491] Общество

Капитальный ремонт кровли двух жилых домов: д. 2 по ул. Гончарова и д.15 по ул. Глеба Успенского завершён.

Работы выполнялись за счет средств Фонда капитального ремонта Нижегородской области, сообщает пресс-служба главы региона,

Изначально капремонт крыш в этих домах был запланирован на более поздние периоды, но их техническое состояние потребовало срочного вмешательства со стороны руководства Фонда и администрации района. По итогам совместных выездных комиссий было принято решение выполнить ремонтные работы в 2020 году.

"Подрядчик справился со своими обязательствами раньше срока, предусмотренного договором. На объекте по улице Гончарова работа уже принята комиссией, на втором идет оформление разрешительной документации, и объект готовится к сдаче", - подчеркнул генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

На сегодняшний день также продолжаются работы по ремонту трех крыш в Сормовском районе Нижнего Новгорода по адресам: ул. Чугурина, 1, ул. Мокроусова, 4, ул. Вождей Революции, 5. Согласно договору, весь комплекс работ подрядчик должен выполнить до конца июня.

"Обеспечение безопасности людей - приоритетная задача. Поэтому мы продолжим даже в период нынешней эпидемиологической ситуации проводить ремонт фасадов и крыш, то есть выполнять те работы, для которых не требуется входить в квартиры и контактировать с жителями. В первую очередь уделяем внимание тем домам, где есть угроза для жизни людей", - добавил Дмитрий Гнатюк.

В 2019 году в целях ликвидации аварийной ситуации Фондом капитального ремонта Нижегородской области было отремонтировано 7 кровель, из них 5 – в Нижнем Новгороде по адресам: ул. Пискунова, д. 37, пер. Светлогорский, д. 13, ул. Страж Революции, д. 23, ул. Генерала Клюева, д.6 и ул. Менделеева, д. 5. Также ремонт был выполнен в д. № 28 в пос. Селекционная станция Кстовского района и доме № 52 по ул. Б. Советской в Лыскове.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph