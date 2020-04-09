Крыши двух жилых домов отремонтировали в Нижнем Новгороде за счет средств Фонда капремонта Общество

Капитальный ремонт кровли двух жилых домов: д. 2 по ул. Гончарова и д.15 по ул. Глеба Успенского завершён.

Работы выполнялись за счет средств Фонда капитального ремонта Нижегородской области, сообщает пресс-служба главы региона,

Изначально капремонт крыш в этих домах был запланирован на более поздние периоды, но их техническое состояние потребовало срочного вмешательства со стороны руководства Фонда и администрации района. По итогам совместных выездных комиссий было принято решение выполнить ремонтные работы в 2020 году.

"Подрядчик справился со своими обязательствами раньше срока, предусмотренного договором. На объекте по улице Гончарова работа уже принята комиссией, на втором идет оформление разрешительной документации, и объект готовится к сдаче", - подчеркнул генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

На сегодняшний день также продолжаются работы по ремонту трех крыш в Сормовском районе Нижнего Новгорода по адресам: ул. Чугурина, 1, ул. Мокроусова, 4, ул. Вождей Революции, 5. Согласно договору, весь комплекс работ подрядчик должен выполнить до конца июня.

"Обеспечение безопасности людей - приоритетная задача. Поэтому мы продолжим даже в период нынешней эпидемиологической ситуации проводить ремонт фасадов и крыш, то есть выполнять те работы, для которых не требуется входить в квартиры и контактировать с жителями. В первую очередь уделяем внимание тем домам, где есть угроза для жизни людей", - добавил Дмитрий Гнатюк.

В 2019 году в целях ликвидации аварийной ситуации Фондом капитального ремонта Нижегородской области было отремонтировано 7 кровель, из них 5 – в Нижнем Новгороде по адресам: ул. Пискунова, д. 37, пер. Светлогорский, д. 13, ул. Страж Революции, д. 23, ул. Генерала Клюева, д.6 и ул. Менделеева, д. 5. Также ремонт был выполнен в д. № 28 в пос. Селекционная станция Кстовского района и доме № 52 по ул. Б. Советской в Лыскове.