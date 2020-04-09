Нижегородская Дума рассмотрит вопрос о возврате части парка "Швейцария" в озелененные территории Общество

парк Швейцария

Нижегородская Дума рассмотрит вопрос о возврате части парка "Швейцария" в перечень озелененных территорий общего пользования (ОТОП). Об этом сообщается в проекте решения Думы. Окончательное решение будет принято на заседании 29 апреля 2020 года.

Напомним, депутаты проголосовали за уменьшение границ парка решением №12 от 29 января 2020 года. Добавим, что когда депутаты голосовали за изменение границ в январе этого года, то 34 человека проголосовали "за", не голосовали – четверо. При этом не было ни одного голоса "против".

Новым проектом решения городской Думы предлагается отменить предыдущее решение из-за изменения проекта технического задания на комплексное благоустройство и реновацией территории парка "Швейцария" (парк "Приокский"). Если большинство депутатов проголосуют "за", то следующие территории парка войдут в прежние границы:

- верхнее плато Окского откоса вдоль пр. Гагарина (от ул. Горная до ул. Краснозвездная), площадь 503,4 тысячи кв.м

- набережная правого берега реки Ока (на участке от ГПП РЗ "Малиновая гряда" до границы с Советским районом), площадь 262,7 тысяч кв.м.

Представленная ранее администрацией Нижнего Новгорода концепция развития парка "Швейцария" предполагала возведение объектов инфраструктуры, под которые и было предусмотрено выделение земельных участков в объеме, необходимом для прохождения государственной экспертизы. Позднее выполненная документация по планировке территории парка отклонена и направлена на доработку.