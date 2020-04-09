Нижегородская Дума отказалась заменять продуктовые наборы для школьников-льготников деньгами Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородская Дума отказалась заменять продуктовые наборы для школьников-льготников деньгами. Как сообщили в аппарате Думы 20 апреля 2020 года, решение поддержали 26 из 30 голосовавших депутатов. Процедура голосования проходила с использованием опросных листов, так как городская Дума с конца марта перешла на дистанционный режим работы из-за угрозы распространения вируса.

Таким образом, школьники льготных категорий продолжат получать продуктовые наборы. Всего 13,6 тысяч человек.

Отметим, что ранее депутаты предложили перечислять семьям деньги вместо продуктов – 107 рублей в день или 2 140 рублей в месяц (исходя из 20 учебных дней в месяц, в среднем).

Согласно заключению юридического управления, предложенная поправка противоречит Положению об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, так как льгота имеет целевой характер для определенных категорий учащихся, в том числе для детей, находящихся в социально опасном положении. Замена питания денежной компенсацией не может гарантировать достижение обозначенной в документе цели.

Также было особо отмечено, что юридически невозможно прописать предложение комиссии о денежной компенсации в действующем положении - нужен новый документ. Его разработка, получение заключения главы города, так как это затрагивает бюджетные вопросы, обязательная публикация в СМИ требуют времени и не уложатся в оставшиеся дни до заседания, которое намечено на 29 апреля 2020 года.

Между тем, выдача продуктовых наборов, согласно предложенной поправке, была бы остановлена уже с 30 апреля. Это значит, что с 1 мая льготные категории нижегородских школьников перестали бы получать компенсации в любом виде, что недопустимо и имеет серьезные социальные последствия.