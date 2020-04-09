Нижегородская администрация предлагает увеличить тарифы на обслуживание домов, в том числе ветхих и аварийных Общество

Администрация Нижнего Новгорода в лице МП "Городская управляющая компания" (МП "ГУК") предлагает увеличить тарифы на обслуживание домов, в том числе ветхих и аварийных . Об этом сообщили в аппарате городской Думы по итогам заседания комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству 20 апреля 2020 года.

Как стало известно на заседании, главе города на утверждение направлен проект постановления об изменении тарифов на услуги МП "ГУК" по обслуживанию жилья: 27,52 руб/кв. м – для домов 4 категории; 32,8 руб/кв. м – 5 категории; 18 руб/кв. м – 6 категории. По словам директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павла Маркова, тарифы планируется постепенно повышать до экономически обоснованных в течение двух лет.



Как сообщил депутатам директор МП "ГУК" Дмитрий Луконин, в обслуживаемый жилой фонд предприятия входят 1 135 многоквартирных домов общей площадью 471,6 тыс. кв. м. В них проживают более 29 тысяч человек. По его словам, почти половину обслуживаемого жилого фонда составляют ветхие (377 домов) и аварийные (132 дома) многоквартирные дома.

Директор МП "ГУК" отметил, что предприятие обслуживает дома 5 и 6 категории по тарифам, которые не покрывают его затраты. Убытки предприятия в результате работы по экономически необоснованным тарифам в 2019 году составили 88 млн рублей, при этом МП "ГУК" получило субсидию из городского бюджета в размере 111 млн рублей. В 2018 году убытки составили 126 млн рублей при субсидии 108 млн рублей, в 2017 году – 137 млн рублей при субсидии 129 млн рублей.

В МП "ГУК" отметили, что в 2019 году им удалось снизить на 40% - с 126 до 88 млн рублей. При этом, задолженность населения перед МП "ГУК" превышает 100 млн рублей.

"В утвержденном финансовом плане МП "ГУК" на 2020 год предусмотрены средства на возмещение убытков по текущей деятельности в размере 65 млн рублей, в том числе и на погашение просроченной кредиторской задолженности, что не достаточно для погашения обязательств предприятия за прошлые периоды в полном объеме", – заявил Дмитрий Луконин.

Председатель постоянной комиссии Николай Сатаев считает, что депутаты не поддержат непопулярное решение по увеличению тарифов для населения на 30-40%.

"Городской администрации нужно найти другие варианты по улучшению финансового состояния предприятия. Мы видим, что МП "ГУК" героически пытается выбраться из провальной ямы, несмотря на непростую ситуацию, решает процедурные вопросы по возвращению дебиторской задолженности. Мы понимаем, что перекрестное финансирование невозможно, но надеемся, что предприятие постепенно будет переходить на обслуживание домов из более экономически выгодных категорий. Благо, сейчас происходит увеличение финансирования программы по расселению аварийного жилья", – отметил он.

В департаменте жилья информируют, что наиболее эффективным способом для содержания многоквартирных домов 5-6 категории является непосредственная форма управления с заключением договора обслуживания. Для реализации указанной модели в городе Нижнем Новгороде было создано ООО "ГУД". Форма общества с ограниченной ответственностью (ООО) выбрана в связи с тем, что законодательно введено общее правило о недопустимости создания муниципальных предприятий или изменения видов их деятельности. Муниципальные предприятия, созданные до 8 января 2020 года подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года.

Вопрос выбора способа управления и заключения договора обслуживания решается общим собранием собственников помещений в доме.

Ранее сообщалось, что депутаты опасались срыва сроков переселения граждан из аварийного фонда.

СПРАВКА:

Областная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда рассчитана на 2019–2025 годы и разбита на шесть этапов. Финансирование программы осуществляется за счет федерального (96%), регионального (3,2%) и муниципальных (0,8%) бюджетов. На территории Нижнего Новгорода в программу вошли более 190 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Расселению подлежат более 4,9 тысячи человек.