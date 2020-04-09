Нижегородские волонтеры просят помощи в поиске Алексея Николаенко Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Нижегородские волонтеры просят помощи в поиске 37-летнего Алексея Николаенко. Об этом сообщает ПСО "Волонтёр".

По информации поисковиков, 30 марта Алексей Николаенко ушел из нижегородской больницы № 33 и пропал.

Приметы: рост 175 см, среднее телосложение, русые волосы, серые глаза.

Был одет в черную кожаную куртку, серую водолазку, серые спортивные штаны, обут в сланцы.

Особые приметы: отсутствует большинство зубов.

О местонахождении мужчины можно сообщить на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска Татьяне 8906-356-54-04.