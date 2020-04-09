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Нижегородец подозревается в краже 30 банок шоколадной пасты из магазина на Покровке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону 22 апреля 2020 года.
Ранее в полицию поступило обращение о том, что молодой человек в течение 3 дней похищает продукты питания из магазина по ул. Б. Покровская. Украдено 30 банок шоколадной пасты и 5 банок кофе. Он был задержан сотрудниками полиции. Молодой человек 1998 года рождения ранее судим. Теперь он находится под подпиской о невыезде.
По факту тайного хищения продуктов питания на общую сумму более 11 тысяч рублей возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Максимальное наказание по данной статье 2 года лишения свободы.
Ранее по другому делу дзержинские полицейские разыскивали похитителя 22 пачек масла.
Кроме того, молодые люди из соседнего региона похитили из нижегородских магазинов более 100 банок молочных смесей.
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