Последние новости рубрики Общество
22 апреля 2020 15:02  [52] Еще один пациент с коронавирусом умер в Нижегородской области
22 апреля 2020 14:29  [140] Новое кладбище появится в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
22 апреля 2020 14:22  [137] Ленинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде
22 апреля 2020 14:02  [96] Нижегородец подозревается в краже 30 банок шоколадной пасты из магазина на Покровке
22 апреля 2020 14:01  [85] Нижегородцам предложили посадить деревья в память о героях ВОВ на своих участках
22 апреля 2020 13:37  [94] Прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов "ЛУКОЙЛ" продолжается в Нижегородской области
22 апреля 2020 13:23  [105] Мемориальную доску предложено установить в Нижнем Новгороде в память об Иване Ивлиеве
22 апреля 2020 12:30  [273] "Ново-Сормовское" кладбище в Нижнем Новгороде расширили
22 апреля 2020 12:18  [113] Прокуратура обязала администрацию Лукояновского района снести аварийные дома
22 апреля 2020 11:31  [850] Шестой пациент скончался от коронавируса в Нижегородской области
Общество

Нижегородец подозревается в краже 30 банок шоколадной пасты из магазина на Покровке

22 апреля 2020 14:02  [96] Общество

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородец подозревается в краже 30 банок шоколадной пасты из магазина на Покровке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону 22 апреля 2020 года.

Ранее в полицию поступило обращение о том, что молодой человек в течение 3 дней похищает продукты питания из магазина по ул. Б. Покровская. Украдено 30 банок шоколадной пасты и 5 банок кофе. Он был задержан сотрудниками полиции. Молодой человек 1998 года рождения ранее судим. Теперь он находится под подпиской о невыезде.

По факту тайного хищения продуктов питания на общую сумму более 11 тысяч рублей возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Максимальное наказание по данной статье 2 года лишения свободы.

Ранее по другому делу дзержинские полицейские разыскивали похитителя 22 пачек масла.

Кроме того, молодые люди из соседнего региона похитили из нижегородских магазинов более 100 банок молочных смесей

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph