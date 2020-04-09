Нижний Новгород получит 8 млн рублей на празднование юбилея Победы Экономика

Реконструкция боя Великой Отечественной войны в парке Победы Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород получит 8 млн рублей на празднование юбилея Победы. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 22 апреля 2020 года.

По словам директора департамента финансов Юрия Мочалкина, доходную и расходную части бюджета Нижнего Новгорода предлагается увеличить на 8 млн рублей за счет средств межбюджетных трансфертов.

Как пояснила заместитель главы администрации города Любовь Сачкова, средства предназначены для проведения в течение 2020 года на территории Парка Победы мероприятий в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В том числе речь идет о работе с юноармейцами и встречах ветеранов.

Также на основании обращений депутатов перераспределены средства резервного фонда в сумме 5 млн рублей. Из них 4,5 млн рублей будут направлены учреждениям образования, 0,2 млн рублей – учреждениям культуры, 0,1 млн рублей – учреждениям физической культуры и спорта, 0,1 млн рублей – на приобретение и установку детских игровых комплексов, 0,05 млн рублей – на поддержку ТОСов, 0,05 млн рублей – на поддержку Дома ветеранов.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год составит 36,04 млрд рублей, расходная – 36,2 млрд рублей, дефицит – 175,6 млн рублей.

Профильная комиссия рекомендовала городской Думе принять изменения в бюджет в двух чтениях. Вопрос будет рассмотрен на заседании городской Думы 29 апреля.